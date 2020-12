Vlammen slaan uit woning Puttershoek; woning onbewoonbaar

In een woning aan het Oranjeplein in Puttershoek heeft donderdagavond een uitslaande brand gewoed. De woning is onbewoonbaar, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Ook een andere woning is zwaar beschadigd geraakt. De brandweer onderzoekt nog of dit pand ook onbewoonbaar is.

De hulpdiensten werden rond 21:45 uur opgeroepen voor de brand boven kledingzaak Shoeby. De vlammen sloegen al gauw uit het dak van de woning. Rond 22:50 uur is de brand onder controle.

De bewoners zijn buiten, net als mensen uit omringende huizen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk.