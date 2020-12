Man bedreigt jongeren met balletjespistool; politie lost waarschuwingsschot

De jongeren waren met vuurwerk in de weer op het Wilhelminaplein in Schiedam. Omdat de verdachte vuurwapengevaarlijk zou kunnen zijn, is de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) toegepast. Daarbij is het waarschuwingsschot gelost.

De politie heeft een wapen in beslag genomen. Niemand raakte gewond.