KIJK TERUG: De spectaculaire drone- en lichtshow die het nieuwe jaar inluidde

Het is 2021. Kijk hier de laatste spectaculaire minuten van het jaar dat we het liefst zo snel mogelijk willen vergeten terug: de drone- en lichtshow boven het centrum van Rotterdam.

In 'Aftellen met Rijnmond' zag je een spectaculair lichtkunstwerk in de vorm van een korte film die in de laatste acht minuten van het jaar het gevoel van een ‘nieuwe dag’ belichaamt. De film ging langs iconische en verlaten Rotterdamse locaties, waarna het uitmondde in een spectaculaire drone-performance boven de Maas die het nieuwe jaar inluidt.

Kijk hier de show terug:



De show is een samenwerking tussen Rotterdam Festivals, de Gemeente Rotterdam, Mothership en Drone Light Labs (met support van kunstenaarsduo DRIFT)