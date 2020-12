KIJK HIER TERUG: Dave's Corona Variété

In deze tijd van vele onzekerheden is gelukkig één ding ongewijzigd: rond de jaarwisseling zie je bij Rijnmond de variété-show van Dave van der Wal. Kijk hier Dave's Corona Variété terug.

Corona of geen corona, Dave is er bij. In aangepaste vorm (lees: zonder publiek) presenteerde hij een aantal mooie variété-acts:

David Severins (NL) – Gastheer en jongleur

Rafael Scholten (NL) – Magic

Raffaela Martinetti (CH) – Dans

Joyce Bennenbroek (NL) – Lollipop

Lisa Chudalla (DE) - Degenslikken

Charlie Hession (UK) - Objectmanipulatie