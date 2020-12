Hulpdiensten op verschillende plekken in regio bekogeld met vuurwerk en stenen

De hulpdiensten zijn tijdens de jaarwisseling al op verschillende plekken in de regio bekogeld. Zo was het onder meer raak in Schiedam en Rotterdam-Schiebroek. De politie stelt dat het op sommige plekken in de regio onrustig is, maar spreekt niet van grote verstoringen.

Op het Vriendschapsplein in Schiedam gooiden raddraaiers vlak na 00:00 uur vuurwerk naar de ME. Ze zijn uit elkaar gedreven, waarna de rust terugkeerde.

De brandweer is bekogeld door een groep jongeren, toen zij een brand kwamen blussen aan de Teldersweg in Rotterdam-Schiebroek. Ze werden eerst bekogeld met stenen en later met vuurwerk. De daders waren toen al gevlogen, maar in de omgeving, bij de Asserweg, werden ze nog wel aangetroffen. "Al hun namen zijn opgeschreven. Als op een later moment blijkt wie heeft bekogeld, kunnen daar vervolgacties op komen", zegt een woordvoerder van de politie.

De ME heeft verder ook opgetreden aan de Vlasakkersstraat in Rotterdam-Zuid, vanwege onrust. Dat was ook het geval op het Vogelplein in Dordrecht. Op die laatste plek zijn ook twee mensen aangehouden.