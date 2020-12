Geen oud en nieuw met het gezin: Jolanda sluit zich een week op bij haar moeder met corona

Deze editie van oud en nieuw is een speciale voor Jolanda van der Pol en haar gezin uit Zwijndrecht. Jolanda (53) is niet thuis bij haar man en twee kinderen maar heeft zichzelf opgesloten bij haar erg zieke moeder van 80. "Het was erg stil met de jaarwisseling."

Jolanda's moeder liep corona op en belandde in het ziekenhuis van Dordrecht. Vervolgens werd ze overgeplaatst naar het ziekenhuis van Goes. Afgelopen zondag mocht ze terug naar huis. Op één voorwaarde: er moest iemand klaar staan om voor haar te kunnen zorgen.

Dat werd dus Jolanda, die geen seconde daarover twijfelde. "Ik heb dit met het gezin besproken en besloten het zo te doen. Nu zit ik dus weer tijdelijk in mijn ouderlijk huis, waar ik lang samenwoonde met mijn moeder, tot ik het huis uit ging. Mijn vader is heel vroeg overleden."



Helaas is de 80-jarige moeder van Jolanda er niet op vooruit gegaan sinds ze het ziekenhuis heeft verlaten. "Ze heeft meteen twee slechte dagen gehad. Ze ligt alleen maar op bed en is heel moe. Maar het gaat nu wel elke dag een stukje beter."

Stille jaarwisseling

Deze jaarwisseling maakte Jolanda dan ook grotendeels alleen mee. "Het was heel stil", vertelt ze aan de telefoon. "Mijn moeder is te ziek om beneden te komen zitten. Maar ik ben om 00:00 uur wel even naar boven gegaan, en toen hebben we berichtjes naar familieleden gestuurd om gelukkig nieuwjaar te wensen."

Vooral haar zoon had het er moeilijk mee dat zijn moeder er niet bij was deze oud en nieuw. "Die heeft me wel even in de vooravond gebeld, omdat hij me erg miste."