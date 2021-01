Rotterdam viert oud en nieuw: 'We maken het toch gezellig'

Het was niet de avond waar de feestvierders op hoopten, maar toch was deze editie van oud en nieuw in Rotterdam op zich best leuk. Dat was een veelgehoorde mening aan de voet van Erasmusbrug, de plek waar normaal tienduizenden mensen verzamelen voor een grootste vuurwerkshow. Het aantal bezoekers bleef dit jaar steken op zo'n honderd.

Stevanne, Pawan en Charlotte hebben elkaar en eigenlijk is dat al genoeg. Glaasje bubbels erbij. "We hebben het gewoon gezellig. Ik hoop op het beste voor 2021, maar ik heb mijn meiden om me heen. Dus kan mijn jaar al niet meer stuk."

Een stel heeft al maanden geleden, nog voor de coronapandemie, een kamer geboekt voor de traditionele vuurwerkshow. "Ja, die valt nu tegen. Maar we zijn toch gewoon gekomen en maken er wat leuks van."

In de Witte de Withstraat even verderop is het vrijwel verlaten. Toch ook in de uitgaansstraat best een paar vrolijke gezichten. "We doen wat spelletjes, lachen met elkaar, zo komen we de avond prima door", zegt een groepje vriendinnen. "Maar eigenlijk ben ik er ook wel klaar mee. De horeca moet weer open en de feestjes moeten terug."