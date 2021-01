Politie: wel onrust, maar geen grote incidenten in nieuwsjaarsnacht

In de Polderlaan in Rotterdam viel een zwaargewonde bij een steekpartij

De politie omschrijft de nieuwjaarsnacht als een nacht 'zonder grote incidenten'. Er waren wel plekken waar de Mobiele Eenheid werd ingezet. Dat was onder meer het geval in Rotterdam-Zuid, in 's Gravendeel en op Goeree-Overflakkee.

"Daardoor hebben we escalaties kunnen voorkomen", zegt woordvoer Miriam Slot van de politie. "Maar de ME'ers hebben weinig geweld hoeven gebruiken. Alleen op het Stichtseplein in Rotterdam in zijn klappen uitgedeeld."

Verder waren er tal van kleine brandjes en werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. "Onacceptabel en levensgevaarlijk", zegt Slot. "En toch zie je dat het nog steeds gebeurd." Hoeveel mensen er zijn aangehouden, is nog niet duidelijk.

Steekpartij

In de Polderstraat in Rotterdam-Feijenoord raakten twee mannen gewond bij een steekpartij. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was niet aanspreekbaar. De andere man is eerst medisch behandeld en daarna aangehouden als verdachte.

Door de mist bij Vierpolders klapten een vrachtwagen en vijf auto's op elkaar. Bij het ongeluk vielen twee lichtgewonden.

In onder meer Rotterdam en Zwijndrecht vlogen auto's in de brand.