Oud & Nieuw in coronatijd : geen knuffels maar videobellen

Bij Nelly en Leo Twickler in Rhoon verliep Oud en Nieuw ook anders dan ze hadden gewild. "Vorig jaar waren we met een man of 25," vertelt Nelly. "Met 4 honden en 10 kinderen, het was behoorlijk wat." Maar dit jaar gaat het om slechts twee gasten.

Leo vindt de jaarwisseling van vanavond met zo weinig mensen heel raar: "Het is ook niet natuurlijk. Even een knuffels uitdelen bijvoorbeeld aan je buren, dat kan nu niet."

Dit jaar is het huis snel vol met maximaal 2 gasten. De Twicklers hebben op deze Oudejaaravond alleen zwager Erik over de vloer en de verslaggever van Rijnmond. Nelly's moeder bleef toch al liever in haar woning IJsselmonde. "Helaas pindakaas," zegt Nelly die ook al haar dochters moet missen vanavond. "Maar we gaan straks wel met ze videobellen.

Videoverbinding

Als de klok TV aftelt naar het nieuwe jaar heeft Leo met twee mobiele telefoons al een videoverbinding gelegd met hun beider moeders. "De beste wensen en een gezond 2021 zonder corona," roept Leo terwijl hij zijn glas bubbels heft richting de schermpjes.

Daarna verschijnen de dochters Stephany en Nathaly op de mobiele telefoons van hun ouders. Na nog klonk en een dronk op het nieuwe jaar gaat iedereen naar buiten waar het vuurwerk van de overburen al is losgebarsten. Leo neemt de antieke scheepshoorn mee naar buiten waarmee bij keihard door de wijk toetert.

Buiten doen Nelly en Leo samen nog een nieuwjaarswens: "We wensen iedereen het allerbeste, we hopen op een beter jaar " roept Leo. Nelly sluit er bij aan: "Corona onder controle en lekker veel op reis!"