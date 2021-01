Het weer op 1 januari: kijk uit voor dichte mist

Vanavond en vannacht bestaat er in het westen van de regio kans op een bui. Verder zijn er opklaringen en kan zich dichte mist vormen. Landinwaarts koelt het af naar waarden rond het vriespunt en waaien doet het nauwelijks.

Morgen zijn er wolkenvelden met soms wat zon en alleen in de ochtend is er nog een bui mogelijk. Het wordt 6 graden en de zwakke wind gaat uit het oosten tot noordoosten waaien.

VOORUITZICHTEN:

De komende dagen is het licht wisselvallig met veel bewolking en soms wat regen of natte sneeuw. In de middag wordt het 3 of 4 graden en in de nacht ligt de temperatuur iets boven het vriespunt.

Ik wens u samen met Arjan Willemse een voorspoedig 2021

Weerman Ed Aldus