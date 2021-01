Wek- en weerbericht: relatief rustige jaarwisseling, af en toe zon op eerste dag van 2021

De laatste nieuwsupdates en het actuele weerbericht. Met dit overzicht ben je in een keer bijgepraat.

Eerst het weer. Vandaag zijn er wolkenvelden met af en toe zon en in de loop van de dag bestaat er kans op een bui. De temperatuur loopt op naar een normale 6 graden. De wind waait zwak en aan zee matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Het uitgebreide weerbericht vind je hier.

Wat je misschien hebt gemist:

Het meeste vuurwerk was dit jaar verboden. Toch ging er heel wat de lucht in. Hulpverleners werden op verschillende plekken bekogeld.



In plaats van de grote vuurwerkshow in Rotterdam, was dit jaar een drone-spektakel op tv te zien.



Dave van der Wal gaf zijn Wintervariëté een andere twist.



En Ingrid Smits blikte op de laatste dag van het jaar terug op de crisis in het verpleeghuis, waar haar moeder op de toppen van de eerste golf, ten onder ging aan corona.