Oogarts De Faber: 'In meer dan twintig jaar niet zo'n rustige nieuwjaarsnacht gehad'

"Ik zit rustig aan een kopje koffie", zegt Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam, "ik heb het in meer dan twintig jaar niet zo rustig gehad."

Waar De Faber vorig jaar met achttien spoedgevallen nog sprak over een 'horrornacht', is het nu een stuk rustiger. "Er kwam één geval van oogletsel binnen door vuurwerk en twee door het afschieten van carbid. Operaties waren nog niet nodig."

In de loop van de nieuwjaarsdag komt er nog een vierde slachtoffer van vuurwerkletsel naar het Oogziekenhuis, is al aangekondigd volgens De Faber. Dit slachtoffer is met zwaar oogletsel bij een ander ziekenhuis binnengebracht.

"Wat een significant verschil", zegt De Faber, die al jaren ageert tegen het consumentenvuurwerk. "Dat ik dit nog mag meemaken."

Carbid

Van de drie gewonden die zich hebben gemeld bij het oogziekenhuis, hebben twee de verwondingen opgelopen door het afschieten van carbid. "En dat is toch heel anders dan vuurwerk", gaat De Faber verder. "Waar vuurwerkverwondingen altijd in de avond en nacht opgelopen worden, gebeuren ongelukken met carbid overdag."

Toekomst



De Faber werkt al dertig jaar als oogarts en had zijn 23ste nieuwjaarsnacht dit jaar. Dat er nu zoveel minder gewonden zijn binnengebracht, sterkt hem in zijn standpunten ten opzichte van een vuurwerkverbod voor consumenten.

"Je kan het bijna zien als een medisch experiment", legt hij uit. "We kunnen hier ook van leren, voor volgend jaar. Er zijn natuurlijk nog altijd mensen gewond geraakt door vuurwerk, want er is wel wat vuurwerk afgeschoten."