Liveblog jaarwisseling: hulpdiensten bekogeld, veel minder vuurwerkslachtoffers

Tijdens de jaarwisseling zijn in de regio Rijnmond geen grote incidenten geweest. Wel werd op verschillende plekken de ME ingezet om te voorkomen dat opstootjes zouden escaleren. Ook dit jaar werden hulpverleners met vuurwerk bekogeld. Het aantal vuurwerkslachtoffers daalde spectaculair. Je leest er alles over in onze liveblog.