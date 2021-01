Zo verliep de jaarwisseling: hulpdiensten bekogeld, veel minder vuurwerkslachtoffers

Tijdens de jaarwisseling zijn in de regio Rijnmond geen grote incidenten geweest. Wel werd op verschillende plekken de ME ingezet om te voorkomen dat opstootjes zouden escaleren. Ook dit jaar werden hulpverleners met vuurwerk bekogeld. Het aantal vuurwerkslachtoffers daalde spectaculair. Je leest er alles over in ons liveblog.

* Stress door vuurwerk

De Dierenambulance heeft twee katten en vier honden gered, die in paniek waren weggerend of waren gevallen. Oorzaak: vuurwerk.

* Zes opnames in Maasstad Ziekenhuis en brandwondencentrum

Drie patiënten zijn gewond geraakt door vuurwerk, één van hen moet een oog missen. Drie andere slachtoffers hebben verwondingen opgelopen door ongelukken met vuur.



* Brandweer: fors minder meldingen

De brandweer in Rotterdam-Rijnmond heeft rond de jaarwisseling ongeveer de helft minder meldingen binnengekregen in vergelijking met vorig jaar. Het ging om bijna 400 stuks. Vorig jaar waren het er nog meer dan 700.

In de regio vlogen 34 auto's in de fik en waren 32 branden in gebouwen. Brandweerlieden werden meerdere keren bekogeld. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het blussen van een brand in een school in Schiebroek.

* Loco-burgemeester Wijbenga van Rotterdam: 'Nog nooit zo rustig geweest'

“Het overgrote deel van de mensen heeft zich goed aan de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod gehouden”. Dat zegt loco-burgemeester Bert Wijbenga van Rotterdam: “Het is nog nooit zo rustig geweest.” Wel zijn er door de hele stad heen verschillende incidenten geweest. “Maar ieder incident dat er was, kon heel snel opgelost worden. De inzet van ME is niet nodig geweest”, aldus Wijbenga.

* Burgemeester Kolff: 'Geen vuurwerkslachtoffers in Dordrecht'

In de regio Zuid-Holland-Zuid zijn veertien arrestaties verricht, waarvan zeven in Dordrecht. Dat heeft de Dordtse burgemeester Wouter Kolff laten weten. In het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn geen vuurwerkslachtoffers opgenomen.



* Franciscus: 'Jaarwisseling was te doen'

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam heeft geen problemen gehad tijdens de jaarwisseling. "Het was druk, maar het was te doen", zegt een woordvoerder. "Maar dat komt vooral doordat er geen coronapatiënten meer bijgekomen zijn." De afgelopen nacht werden er zes mensen binnengebracht die hulp nodig hadden omdat ze drank- of drugs hadden gebruikt.

* Politie: 'Geen tijd voor kat- en muisspel'

Het handhaven van het vuurwerkverbod heeft afgelopen nacht geen prioriteit gehad voor de politie Rotterdam. Een woordvoerder laat weten dat de politie volop bezig is geweest om de openbare orde te handhaven en meldingen van onder meer huiselijk geweld. Agenten zijn daardoor niet toegekomen aan het vuurwerkverbod. De woordvoerder zegt dat het in het donker moeilijk is vast te stellen wie vuurwerk heeft afgestoken. De politie heeft volgens hem geen tijd voor een kat-en-muis-spel.

* Mist opgetrokken

* Weinig om handen

Hoewel er overal in de regio flink wat vuurwerk de lucht in ging, bleef het aantal slachtoffers laag. Oogarts Tjeerd de Faber, al jaren pleitbezorger van een vuurwerkverbod, had weinig om handen.

* ME voorkomt escalatie

ME'ers lieten zich onder meer op Goeree-Overflakkee zien om escalatie van onrust te voorkomen. Ze voerden geen charges uit. Op het Stichtseplein in Rotterdam werden wel klappen uitgedeeld.



* Ongeluk door dichte mist

* Slachtoffer steekpartij zwaargewond naar ziekenhuis

In de Polderstraat in Rotterdam-Feijenoord liep een ruzie uit de hand. Een van de slachtoffers is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

* Lege straten

* Anders dan anders

* Toch veel vuurwerk

* Minister: 'Plicht tot optimisme'