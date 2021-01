KIJK NU: prachtige nieuwjaarsboodschap van Rotterdammers voor Rotterdammers

De beste manier om het nieuwe jaar af te trappen is door Rijnmond te kijken. Op TV Rijnmond en deze site is nu een unieke Rotterdamse nieuwjaarsboodschap te zien: ‘Omhoogwerkers.’

2020 gaat de geschiedenis in als het coronajaar. Een jaar waarin een virus ons leven op z’n kop zette. Maar we lieten ons niet op de kop zitten. Ja, er was pijn, en verdriet. Maar na regen komt zonneschijn. We gaan vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet, zoals we dat in Rotterdam gewend zijn.

Omhoogwerkers. Zo heet de Nieuwjaarsfilm van Rotterdam. Luister naar onbekende, bekende, beroemde en beruchte Rotterdammers. Zij hebben een boodschap voor ons. Ze nodigen ons uit om vooruit te kijken. Of beter nog: omhoog. Samen uit het dal, naar boven. De muziek is van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, die speciaal voor deze film is gecomponeerd.

Nieuwjaarsdag op TV Rijmond

10:00 uur Nieuwjaarsfilm Omhoogwerkers

12:00 uur herhaling van de nieuwjaarsfilm

13:20 uur idem

14:40 uur idem

15:50 uur idem

Rondom de nieuwjaarsfilm herhalen we Dave’s Corona Varieté.

Vanaf 17:00 is er Welkom bij Rijnmond en de nieuwjaarsfilm