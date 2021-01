Burgemeester Kolff: 'Als er iets was, is het meteen de kop ingedrukt'

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff is tevreden over het verloop van de jaarwisseling in de regio Zuid-Holland-Zuid. In de regio zijn afgelopen nacht veertien arrestaties verricht, waarvan zeven in de stad Dordrecht.

“Mijn beeld is dat de politie overal kort op zat”, zegt Kolff, die vanwege de ziekte van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb ook waarnemend voorzitter van de Politie Eenheid Rotterdam is. “Als er iets was, is het meteen de kop ingedrukt.”

Op het Vogelplein in Dordrecht zijn boa’s met vuurwerk bekogeld. Daar is de ME ingezet en zijn mensen opgepakt. In de regio Zuid-Holland-Zuid is het volgens Kolff bij kleine opstootjes gebleven. “Over het algemeen zijn we tevreden over het gedrag van de mensen.”

Geen vuurwerkslachtoffers

Lang niet iedereen heeft zich aan het vuurwerkverbod gehouden. Toch heeft het verbod gewerkt, vindt de Dordse burgemeester. “Het was om de zorg te ontlasten. In het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn geen vuurwerkslachtoffers binnengebracht en maar een enkel alcoholslachtoffer.”

Handhaven van het verbod is een tweede. “Het is natuurlijk niet te doen om op elke pijl of knal te gaan rijden. Maar het gaf de politie wel een extra handvat om meteen te bekeuren of mensen mee te nemen.” Volgens de burgemeester is er aanmerkelijk minder vuurwerk afgestoken dan andere jaren.