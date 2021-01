Milieudienst: Minder fijnstof in de lucht dan in vergelijkbare jaren

Door het vuurwerkverbod van dit jaar bleef de lucht in onze regio een stuk schoner dan in vergelijkbare jaren. Dat zegt de Milieudienst DCMR. De hoogste piek was 512 microgram fijnstof per kubieke meter om 00:30 uur. Dat was op de Pleinweg in Rotterdam-Zuid.

De gemiddelde piek was dit jaar 326 microgram per m³. Dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar, maar meer dan in een jaar met normale verkoop met meer wind. Door de mist bleef het fijnstof langer hangen.

Zonder vuurwerkverbod was de piek ver boven de 800 microgram per m³ uitgekomen, zegt de DCMR. Dat zou een record zijn geweest. De hoogste concentratie werd twee jaar geleden gemeten, met een piek van tegen de 800 microgram per kubieke meter.

De DCMR gebruikt zes meetpunten om de hoeveelheid fijnstof in kaart te brengen.