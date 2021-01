Gewond door cobra's en vuur: zes opnames in Maasstadziekenhuis

In het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-IJsselmonde zijn vijf mensen opgenomen met verwondingen die ze hebben opgelopen door vuurwerk of vuur. Ook ligt er een iemand op de afdeling trauma-chirurgie. Deze patiënt moet een oog missen, nadat een pot vuurwerk in zijn gezicht ontplofte

Van de vijf slachtoffers in het brandwondencentrum is er een geraakt door een cobra. De ander door een steekvlam die is ontstond door cobra's die in benzine waren gedoopt. De andere drie gewonden liepen letsel op door ongelukken bij het fikkie steken.

Het Brandwondencentrum verwacht in de loop van de dag nog een kindje van vijf jaar op te nemen. Dit slachtoffertje wordt vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht overgebracht naar Rotterdam met derdegraads brandwonden. De verwondingen ontstonden nadat vuurwerk in de kleding van het kind terecht was gekomen.

De spoedeisende hulp van het Rotterdamse ziekenhuis heeft tientallen telefonische (video)consulten gehad met andere ziekenhuizen om te adviseren over brandwonden. Dat zijn er volgens een woordvoerder meer dan andere jaren.

Het Erasmus MC in het centrum van Rotterdam heeft in de nieuwjaarsnacht geen vuurwerkslachtoffers opgenomen.