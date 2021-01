Niet 11, maar 8 januari: Rotterdam begint eerder met vaccineren tegen coronavirus

Behalve in Veghel wordt er op 8 januari ook in Rotterdam en Houten begonnen met vaccineren. Dat heeft koepelorganisatie GGD GHOR Nederland bekendgemaakt.

Eerst zou alleen Veghel op die dag starten. Het was de bedoeling dat Rotterdam en Houten uiterlijk 11 januari zouden volgen. Op Rotterdam The Hague Airport en evenementencomplex Expo Houten worden over een week de eerste prikken in die regio's gezet. De allereerste persoon wordt in Veghel gevaccineerd. Op de andere 22 locaties in het land begint de inenting op 18 januari.

Pfizer/BioNTech levert de vaccins. In eerste instantie kunnen daar 225.000 zorgmedewerkers mee worden ingeënt.