HET OPKAMERTJE 27 dec 2020

EERSTE UUR

CORONA

1. Kappie - Marco ten Kate

2. Adios Corona - De Regahs

3. Baby stay the fuck away from me - Richard Cheese

4. Thuis - Daan Boom

5. De tijden zijn veranderd - Roel C. Verburg

6. Geen corona - Mylou Frencken

7. Een fanaticus genees je niet - Stoomboot

KERST

8. Waar vind je tegenwoordig nog een goeie timmerman - Frommerman

9. Maaltijd - Maarten van Roozendaal

10. All I want for Christmas is you - Josh Turner & friends

11. Het is weer kerstfeest - Wesly Bronkhorst

12. Let it snow - Tin Men and The Telephone

TWEEDE UUR

Gesprek met Charles Beterams over zijn boek Little White Wonder, boek over de opkomst van de witte plaat in Nederland. Gelardeerd met fragmenten van witte platen van Bob Dylan, The Rolling Stones en het popfestival in het Kralingse Bos van 1970