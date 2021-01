Rustige eerste Brexit-dag in Rotterdamse haven

De eerste ferry vanuit Hoek van Holland naar het Verenigd Koninkrijk in het nieuwe Brexit-tijdperk is vrijdagmiddag rond 14:00 uur vertrokken. Vanaf deze vrijdag is Engeland 'een derde land', wat betekent dat er douaneprocedures gelden voor de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

"We hebben voor het eerst een nieuwe buitengrens in Rotterdam", zei staatssecretaris Van Huffelen van Financiën in Hoek van Holland. De douane heeft de afgelopen tijd negenhonderd nieuwe mensen aangenomen en opgeleid om alles in goede banen te leiden. Zo'n 72.000 bedrijven moeten gaan voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor goederenverkeer tussen Engeland en de Europese Unie.

De staatssecretaris benadrukt dat het voor ondernemers van belang is dat ze zich goed voorbereiden: "We weten ook dat er ondernemers zijn die dat nog niet gedaan hebben. Hen willen we oproepen dat wel te doen. Het is ongelofelijk belangrijk, ook om opstoppingen te voorkomen."

De komende tijd wordt spannend

Vrijdag was het nog rustig bij de terminal in Hoek van Holland. Vanaf aanstaande maandag wordt meer drukte verwacht. "We hopen dat het zo soepel mogelijk zal gaan", aldus Van Huffelen. "Het is onze taak dat de handel met zo weinig mogelijk beperkingen kan blijven plaatsvinden hoewel ze er natuurlijk wel zijn."

Directeur-generaal douane Nanette van Schelven van het Ministerie van Financiën zegt dat het de komende vier tot zes weken spannend wordt: "Dan kan er oponthoud onstaan, maar ik heb vertrouwen in de medewerkers van de douane en in de samenwerking met alle partijen."