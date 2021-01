Feyenoord bevestigt huur van Argentijnse spits Pratto

Pratto moet de concurrentiestrijd aangaan met Nicolai Jørgensen, die al lange tijd worstelt met zijn vorm. De andere centrumspits van Feyenoord, Robert Bozenik, is nog altijd geblesseerd en trainer Dick Advocaat vindt Naouafal Bannis nog niet goed genoeg als eerste spits. Bryan Linssen ziet hij dan ook als noodoplossing.

Directe versterking

Volgens technisch directeur Frank Arnesen is Pratto direct inzetbaar voor Feyenoord. "Iets dat zeer welkom is met het oog de aanstaande, belangrijke seizoenshervatting en de ambities die we voor dit seizoen hebben. Goed voor Feyenoord dat we op deze manier onze selectie voor de rest van het seizoen nog hebben kunnen versterken", laat de Deen weten op de website van de club. Zondag hervat Feyenoord de competitie met een uitwedstrijd bij Sparta.

Of de ervaren Argentijn direct klaar is voor een basisplaats is nog onzeker, al stond hij dit seizoen bij River Plate in zes van de zeven wedstrijden aan de aftrap. Vorig seizoen kwam hij voornamelijk als invaller binnen de lijnen. Voor Pratto wordt de eredivisie zijn vijfde buitenlandse competitie, waarin hij actief zal zijn.

Nadat hij als jeugdspeler in 2007 debuteerde bij River Plate speelde Pratto in Brazilië bij São Paolo en Atletico Mineiro, in Chili bij Universidad Catolica, bij Genoa in Italië en in Noorwegen bij FC Lyn Oslo.