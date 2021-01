De Nationale Postcodeloterij verdeelt een prijs van een miljoen euro over de bezitters van een lot. De prijs viel aan de Schere in de buurt Zuidwijk in Rotterdam-Charlois.

De Superpostcodeprijs is gevallen op postcode 3085 DV. Twee andere postcodeprijzen van de Nationale Postcodeloterij van ieder 1 miljoen zijn gevallen in Akersloot in Noord-Holland en in Havelte in Drenthe.