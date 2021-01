Radarbeeld laat zien: groepen zwanen en ganzen uit elkaar gerukt door chaos na vuurwerk

Op radarbeelden van het KNMI is te zien hoe vogels rond de jaarwisseling chaotisch door de regio vliegen. Volgens boswachter Thomas van der Es raken de beesten verstoord door de muur van licht en geluid die het vuurwerk in de stad veroorzaakt. Complete groepen worden uit elkaar gerukt. Het kan dagen duren voordat de dieren weer rustig en in de juiste samenstelling zijn.

"De dieren komen hierheen om rustig te kunnen slapen", vertelt Van der Es. "En als er dan ineens een muur van licht en geluid ontstaat om twaalf uur door het vuurwerk, dan raken die beesten verstoord."

Op de radarbeelden licht een gebied oranje of rood op als er veel beweging is. Er is duidelijk te zien hoe tussen twaalf uur en ongeveer kwart voor één ineens veel dieren in het gebied rondvliegen. De kaart kleurt rood. De zwarte lijnen op de kaart zijn rivieren. Je ziet op deze kaart de Biesbosch links onderin waar de zwarte lijnen samenkomen. Ook in de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard is veel beweging te zien.



De beesten zijn rond middernacht door de omgeving gaan vliegen, met alle gevolgen van dien. "Soms vliegen dieren tegen hoogspanningskabels. De dieren zijn door elkaar gehusseld, dat merk je nog dagen. Je ziet ze in andere groepssamenstelling vliegen."

Dat de dieren zichtbaar zijn op de radarbeelden van het KNMI komt doordat het om grote vogels gaat. Voornamelijk ganzen en kleine zwanen, laat Van der Es weten.

Randstad

De natuurgebieden waar het om gaat liggen erg dicht bij de Randstad. Tijdens de jaarwisseling komt er van alle kanten van ineens veel licht en geluid. "Er hoeft maar één dier te schrikken en de hele groep gaat erachteraan."

En waar de dieren dan heen gaan? "Ik zag ze vanmorgen vanaf mijn huis in Dordrecht aan komen vliegen. Het kan best zijn dat ze naar het Haringvliet of Hollandsch Diep zijn gevlogen." In die gebieden is het rustiger.

In andere delen van het land gebeuren dit soort dingen ook tijdens oud en nieuw, maar toch is het hier heftiger. "Bij het Lauwersmeer op de grens van Friesland en Groningen is de impact anders, hier is het meer merkbaar." Dat komt doordat wij in een dichtbevolkt gebied wonen. "Als je zelf in de Biesbosch bent om twaalf uur merk je ook dat het hele gebied verlicht wordt."

Ieder jaar

Dat de dieren zo schrikken van het vuurwerk is niet gek, maar als het zo wordt vastgelegd vindt Van der Es het toch anders. "Wij als boswachters zien de volgende dag de veranderingen in samenstellingen. Dat vind ik toch wel schokkend." Het kan volgens de boswachter nog dagen duren voordat de dieren elkaar weer hebben gevonden.