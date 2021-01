Bij een keukenbrand aan de Dorpsweg in Rotterdam-Charlois is vrijdagavond iemand gewond geraakt. Even voor acht uur brak brand uit in de portiekwoning. De brandweer had het vuur snel geblust.

Iemand werd uit de woning gehaald. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Ook is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was.