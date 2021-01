PostcodeKanjer van 1 miljoen valt in Rotterdamse buurt Zuidwijk en Rotterdam begint eerder met vaccineren tegen coronavirus, dit is het wek- en weerbericht van 2 januari

De laatste nieuwsupdates en het actuele weerbericht. Met dit overzicht ben je in een keer bijgepraat.

Eerst het weer.

Vandaag is het wisselend bewolkt en daarbij neemt vanochtend de kans op een lichte bui verder af. Het wordt vanmiddag maximaal 6 graden en waaien doet het nauwelijks. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog enkele opklaringen en zou zich nog mist kunnen vormen. Verder blijft het droog en koelt het af naar 1 of 2 graden. De zwakke wind komt uit het oosten. Lees hier het volledige weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

De Nationale Postcodeloterij verdeelt een prijs van een miljoen euro over de bezitters van een lot. De prijs viel aan de Schere in de buurt Zuidwijk in Rotterdam-Charlois.

Niet 11, maar 8 januari. Dan begint niet alleen Veghel, maar ook Rotterdam en Houten met vaccineren. Dat heeft koepelorganisatie GGD GHOR Nederland bekendgemaakt.

Eerst zou alleen Veghel op die dag starten. Het was de bedoeling dat Rotterdam en Houten uiterlijk 11 januari zouden volgen.

De eerste ferry vanuit Hoek van Holland naar het Verenigd Koninkrijk in het nieuwe Brexit-tijdperk is vrijdagmiddag rond 14:00 uur zonder problemen vertrokken. Vanaf deze vrijdag is Engeland 'een derde land', wat betekent dat er douaneprocedures gelden voor de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Deze editie van oud en nieuw was een speciale voor Jolanda van der Pol en haar gezin uit Zwijndrecht. Jolanda (53) was niet thuis bij haar man en twee kinderen maar heeft zichzelf opgesloten bij haar erg zieke moeder van 80. "Het was erg stil met de jaarwisseling."