Flinke schade door ongeluk op trambaan in Schiedam

De auto scheurde over de rails, ging tollen en raakte het hekwerk van de trambaan. De wagen kwam tegen een boom tot stilstand. De inzittenden konden zelf uit het wrak, maar moesten wel naar het ziekenhuis.

De meesten hebben ernstig hoofd- en nekletsel. Volgens de politie is er geen alcohol in het spel geweest. Waarom de bestuurder over de trambaan reed, is nog niet bekend.

Tramlijn 21 en 24 rijden door dit ongeval vanaf de Esch in Rotterdam niet verder dan Marconiplein. Reizigers moeten met bussen verder. Buslijn 54 en 126 van de RET rijden in Schiedam een andere route.