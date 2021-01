Onbekenden steken twee vrachtwagens in brand in de Spaande Polder (Foto: MediaTV)

Bij groothandel Sligro in de Spaanse Polder zijn twee vrachtwagens in brand gestoken. Dat gebeurde even na 03:00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De ruiten van de cabines waren ingetikt waarna er brandbaar materiaal naar binnen is gegooid. Door de brand raakte ook de gevel van de Sligro beschadigd. Bij nog eens twee wagens op het terrein is geprobeerd om brand te stichten, maar dat is niet gelukt.

De brandweer was het vuur na drie kwartier meester. Wie verantwoordelijk is voor de brand, is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.