Aantal misdrijven in de regio flink afgenomen

Het aantal misdrijven in de regio is in veel gemeenten het afgelopen jaar flink gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

In Rotterdam nam het aantal inbraken en overvallen af met ruim 750, in Dordrecht met ruim 100 en in Spijkenisse met meer dan 80. Ook in ruim 20 andere plaatsen in onze regio is een daling te zien.

Daar tegenover staat een stijging van het aantal misdrijven in 40 woonplaatsen in onze regio. Vlaardingen voert de lijst aan met een toename van bijna 60. Maar ook een kleine plaats als Alblasserdam valt op. Daar waren 33 meer misdaadzaken met een hoge impact op slachtoffers, zoals inbraken en overvallen.

In 5 gemeenten - Oostvoorne, Tinte, Strijensas, Kinderdijk en Zwartewaal - bleef het aantal zaken gelijk.