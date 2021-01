Vaccineren toch vervroegd, ziekenhuispersoneel als eerste aan de beurt

Het kabinet heeft besloten om als eerste het ziekenhuispersoneel te vaccineren in plaats van het verpleeghuispersoneel. Dat laat het ministerie weten na felle kritiek uit de medische wereld.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) komt op korte termijn met een plan voor het vaccineren van 30 duizend verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers.

Ook wordt het vaccineren vervroegd. De Rotterdamse ic-arts Diederik Gommers en Ernst Kuipers van het Erasmus MC deden woensdagavond in Nieuwsuur al een oproep aan het kabinet om maandag al te starten met het inenten van het ziekenhuispersoneel.

"Wij ziekenhuizen hebben de mogelijkheid die vaccins goed te bewaren en goed uit te delen", zei Gommers. “Dus ik doe een oproep om die vaccins snel naar de ziekenhuizen te sturen, zodat die ziekenhuizen dat goed kunnen doen."

Kort na de uitspraken van Gommers is nog een petitie gestart om het ziekenhuispersoneel komende maandag in te enten. Die was zaterdagochtend door ruim 19.600 mensen ondertekend.

Minister De Jonge hield aanvankelijk vast aan 8 januari als begin van de vaccinatiecampagne. Hij wilde ook dan alleen het personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen inenten tegen corona. Voor hen blijft de datum van het begin van de inentingscampagne 8 januari.

Andere Europese landen dienen sinds vorige week al vaccins toe. Daardoor kwam minister De Jonge onder vuur te liggen. Hij moet zich dinsdag in de Tweede Kamer verantwoorden.