Kei Nishikori derde deelnemer ABN AMRO World Tennis Tournament

Kei Nishikori heeft aangekondigd in maart naar Rotterdam te komen voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. Dat maakt de 31-jarige Japanner bekend via zijn social meida. Hij is de derde deelnemer die zijn komst naar Rotterdam Ahoy bevestigd.

De nummer 41 van de wereldranglijst kondigde zijn komst naar Rotterdam aan door zijn programma voor februari en maart met zijn fans op social media te delen. Voor Nishikori is het zijn tweede deelname aan het toernooi in Rotterdam. In 2019 reikte de voormalig nummer vier van de wereld nog tot de halve finale. Stan Wawrinka was daarin te sterk.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is in zijn nopjes met het binnenhalen van Nishikori. "Dit zijn de berichten waar je op hoopt. Nishikori is niet alleen een fantastische speler, maar ook een hele sympathieke persoon. Ik kijk met veel plezier terug op zijn eerste deelname in 2019, toen bleek hoe ongelofelijk populair hij is."

Eerder maakten Daniil Medvedev en Jannik Sinner bekend mee te doen aan de 48e editie van het ABN AMRO Wolrd Tennis Tournament. In totaal zullen 32 tennissers meedoen aan het toernooi in Rotterdam Ahoy, dat gehouden wordt van 1 tot en met 7 maart.