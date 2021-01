Inwoners Vlaardingen slepen af en aan met kerstbomen

Een kerstboom op het dak, in de bolderkar, achterop de fiets of aan een touwtje achter de scooter. Je ziet het allemaal voorbij komen in Vlaardingen dit weekend. Veel mensen beginnen het nieuwe jaar door de kerstboom de deur uit te doen. Om te voorkomen dat je deze de komende weken volop in het straatbeeld tegenkomt zijn er door onder meer de Gemeente Vlaardingen speciale kerstboom afgiftepunten in het leven geroepen.

Op de stadswerf en bij Irado kan iedereen zijn kerstboom afgeven. Elke kerstboom levert vijftig cent op en daarbij krijg je een kanskaart. Hiermee maak je later nog kans op mooie prijzen. Van de actie wordt goed gebruik gemaakt; de stapel kerstbomen is metershoog en de rij met kinderen die een nieuwe lading komen brengen wordt steeds langer.

Een van die kinderen is Tim, hij rijdt met zijn vader af en aan op de scooter met daarachter een of meerdere bomen gespannen. "Ik vind het gewoon heel leuk om te doen en ik ben aan het sparen voor een Lego Technic Lamborghini." Hoeveel bomen hij precies gebracht heeft weet hij niet, maar hij heeft wel al heel veel geld gekregen, vertelt hij.

"De bomen worden uiteindelijk gerecycled. Ze worden eerst versnipperd en later zie je ze dan terug als wandelpaden in bijvoorbeeld parken", vertelt Jeffrey Plugge, Unitleider op de stadswerf. Zo is het een leuk uitje voor de familie en wordt Vlaardingen er ook beter van, vindt hij.

Alle inwoners van Vlaardingen kunnen nog tot 8 januari hun boom in komen leveren. Of aan een buurjongen of meisje geven natuurlijk, die het opgehaalde geld dan in de spaarpot stopt voor die droom Lamborghini.