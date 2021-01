GGD Zuid-Holland Zuid start eerder met vaccineren zorgpersoneel

De GGD Zuid-Holland Zuid start niet op 18 januari maar op vrijdag 15 januari 2021 met het vaccineren van zorgpersoneel in sporthal Deetos in Dordrecht. Volgens de GGD verloopt de voorbereiding op het vaccineren van zorgpersoneel zo voorspoedig dat er eerder gestart wordt met het toedienen van het coronavaccin.

Eerder vandaag werd al bekend dat het kabinet heeft besloten om als eerste de medewerkers van de acute zorg en het personeel van verpleeghuizen te vaccineren. Die groepen zouden op vrijdag 8 januari hun eerste inenting moeten krijgen, maar volgens Kuipers wordt er overlegd met alle acute zorgregio's over hoe er zo snel mogelijk gevaccineerd kan worden.

Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen in welke regio zij zich willen laten inenten, maar nog niet in alle regio's wordt er op 15 januari gevaccineerd. In sommige regio's gaat het vaccineren na 15 januari pas van start.

De GGD Zuid-Holland Zuid verwacht dat alle zorgmedewerkers in de regio Zuid-Holland Zuid op 26 februari de twee nodige inentingen tegen het coronavirus hebben gekregen