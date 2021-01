FC Dordrecht stort in na vliegende start bij Helmond Sport

FC Dordrecht is in Noord-Brabant slecht begonnen aan de tweede seizoenshelft en daar leek het lang niet op. Het opende na een minuut al de score, verdubbelde de voorsprong met uitstekend voetbal, maar stortte uiteindelijk volledig in: 5-2.

Het voetbaljaar 2021 was nog geen minuut oud en FC Dordrecht maakte misschien wel het mooiste doelpunt van het jaar. De Schapenkoppen veroverden de bal net over de middenlijn en Kevin Jansen besloot meteen uit te halen. Zijn schot zeilde prachtig over keeper Stijn van Gassel het doel in.

Na de openingstreffer behield FC Dordrecht het initiatief en liet het bij vlagen zeer aardig voetbal zien. Vooral over de rechterflank met back Jurian Hobbel en buitenspeler Gianni dos Santos volgden de bruikbare voorzetten elkaar in rap tempo op. Halverwege de eerste helft mocht Arsenio Valpoort uit zo’n voorzet vrij inkoppen. De keeper keerde, maar spits Nikolas Agrafiotis benutte de rebound.

Helmond Sport werd hierna iets sterker, alleen leverde dit niet direct kansen op. FC Dordrecht leek de voorsprong tot de rust vast te houden totdat Karim Loukili plots binnen kon tikken uit een scherpe voorzet. Hij had zomaar ook meteen de 2-2 kunnen maken toen hij keeper Anthony Swolfs passeerde, maar de bal te ver voor zich uit speelde.

Meteen na de pauze werd het wel gelijk. Opnieuw was Loukili de maker, maar Dordrecht-verdediger Hobbel gaf het laatste tikje. De bezoekers waren het hierna volledig kwijt en zag Helmond Sport snel uitlopen. Sander Vereijken krulde de bal in de kruising en verdediger Maxime de Bie knikte een corner binnen. De 5-2 kwam opnieuw van de voet van Loukili die zijn hattrick daarmee bezegelde.

Scoreverloop

'1 0-1 Kevin Jansen

'23 0-2 Nikolas Agrafiotis

45' 1-2 Karim Loukili

48' 2-2 Karim Loukili

53' 3-2 Sander Vereijken

64' 4-2 Maxime de Bie

70' 5-2 Karim Loukili

Opstelling FC Dordrecht

Swolfs, Hobbel (69' Vicario), Aktas, Bliek, Vliet, Schuurman, Vermeulen (84' Koswal), Jansen (56' Baggerman) , Dos Santos (69' Musaba), Agrafiotis, Valpoort.