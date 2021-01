Feyenoord Basketball verbaasd maar werkt met vertrouwen naar competitiestart

De Dutch Basketball League gaat deze maand beginnen en dat betekent dat de basketballers van Feyenoord Basketball volop in training zijn om fit aan het seizoen te beginnen. Toch is er wat verdeeldheid over de competitiestart bij coach Toon van Helfteren. "Voor de spelers is het zeker een opluchting. Voor de organisatie is het meer een verbazing dat we groen licht gekregen hebben."

Dat de basketballers juist nu weer mogen spelen is voor Van Helfteren de grootste oorzaak van zijn verbazing. "In oktober werd de competitie na twee wedstrijden werd stilgelegd. Daar waren we het toen niet mee eens, maar als dat een maatregel is, heb je je daaraan te houden. Vervolgens krijg je in december het signaal krijgt dat het weer mag. Dat wekte bij ons de verbazing, omdat je ziet in de wereld buiten de sport dat het met het virus de verkeerde kant op ging."

Die opluchting dat er toch gespeeld kan worden is te merken bij Center Jeroen van der List. Niet kunnen basketballen viel hem zwaar. "Je mist een doel in het leven. We basketballen hier allemaal professioneel en dat doel viel weg. Je mist motivatie. Dus het is fijn dat we weer kunnen beginnen."

Bij Van Helfteren blijft de verbazing over het moment van de hervatting van de competitie. De oud-bondscoach is sceptisch over het afmaken van de competitie. "Als je nu naar de cijfers kijkt van het virus, dan gaat het niet de goede kant op. En de laatste keer dat premier Rutte voor de camera was zei hij dat hij 19 januari terug zou zijn met de volgende mededelingen. Het zou mij niet verbazen dat we dan doorgaan met de maatregelen. En misschien zelfs wel flink meer maatregelen." Daarmee doelt Van Helfteren op het eventueel stilleggen van de topsport.

Competitiestart

Voorlopig lijkt er aan de competitiestart niet getoornd te worden en kan Feyenoord Basketball zich op gaan maken voor de competitiestart in het Topsporcentrum tegen Apollo Amsterdam. Door het schema worden de spelers veel getest.

"We gaan richting de twee keer per week door het speelschema", Legt Van der List uit. "Voor iedere wedstrijd moeten we in ieder geval een negatieve uitslag hebben. Als er drie of meer besmettingen zijn wordt de wedstrijd verplaatst. Er wordt ons ook verteld dat we op moeten letten wat we doen. Dus niet met veel mensen afspreken. Dat is een verantwoordelijkheid voor eenieder."

Doelstelling

In het afgebroken seizoen van vorig jaar hadden de Rotterdammers een heldere doelstelling. De top zes van de competitie bestormen. Daar was de ploeg van Van Helfteren hard naar op weg met een vijfde plaats. Dat plan is volgens Van Helfteren onveranderd.

"We hebben nu groen licht en een plan", aldus de coach. "Dat plan wijkt niet af van wat we in oktober hadden. We willen ons kwalificeren voor de top zes en het plan van vorig jaar doorzetten. We willen naar de top vier toekruipen en daarin waren we al aardig geslaagd. Maar zoals gezegd, de competitie is jammer genoeg nooit tot een einde gebracht. Ik had echt het idee dat we nog wel iets in onze mars hadden."

