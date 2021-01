Een vuurwerkbom is zaterdagavond ontploft bij een gemeentepand in de Dantestraat in Rotterdam. Door de ontploffing brak brand uit in het pand. Meerdere bewoners van de bovengelegen appartementen moesten daardoor hun huis verlaten.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of de bom in het pand is ontploft of daarbuiten. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. De politie zegt de zaak 'zeer serieus' te nemen en doet verder onderzoek.