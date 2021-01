Het weer van vandaag: bewolkt en grijs

Vandaag is een overwegend bewolkte en grijze dag. Pas in de avond kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur loopt op naar maximaal 4 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

Vanavond en vannacht houdt de bewolking de overhand en valt er af en toe wat lichte regen. De temperatuur zakt naar 2 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

Morgen is een grijze en kille dag. De bewolking overheerst en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 3 graden. De noordoostenwind is matig en aan zee vrij krachtig of zelfs krachtig, windkracht 4 tot 6.

Bewolking en gespetter

Komende week is het grijs en kil winterweer met veel bewolking en af en toe wat gespetter. Overdag ligt de temperatuur vaak rond de 3 of 4 graden en in de nachten net iets boven het vriespunt. Pas vanaf donderdag kan lokaal de zon weer doorbreken en worden de nachten iets frisser.