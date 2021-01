Wanhopige horecaondernemers in de Aardig Onderweg Award - Corona special 2: 'We weten het niet meer'

De vier winnaars van eerdere Aardig Onderweg Awards bundelen hun krachten om met nieuwe ideeën en frisse oplossingen te komen. En vooral: perspectief bieden. Dat kunnen de jonge ondernemers Ayuk Bakia, Scifo Minnaard, Peter Ottens en Wesley Dos Santos als geen ander.



Hart onder de riem

Samen met chefkok Per de Man steekt Scifo twee horecaondernemers, die het even niet meer zien zitten, een hart onder de riem. "We weten het niet meer", laten de wanhopige Peter en Steven van Brasserie Thuis weten. "We zijn in januari begonnen met verbouwen en hebben alles opgeknapt. De eerste crisis zijn we nét met extra leningen doorgekomen. Nu maken we nergens kans op, we weten het niet meer. Kunnen jullie ons helpen", richt Steven zich tot de jonge ondernemers.



Scifo twijfelt geen moment. "Ik denk wel dat ik hun kan helpen om roering in de zaak te krijgen en de buurt op te trommelen om eten bij hen af te halen." Niet alleen chefkok Per de Man wordt ingevlogen, ook Marja van Katendrecht schiet te hulp. Wat dat gaat worden?

