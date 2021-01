Politie beëindigt verschillende illegale 'coronafeestjes'

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere coronafeestjes beëindigd in de regio. Er is in ieder geval één persoon aangehouden.

Zondagochtend heeft de politie een feestje op de Schaperlaan in Schiedam beëindigd. Er was zo'n tien man aanwezig. De vrouw die het feestje had georganiseerd wilde het volgens de politie 'niet beëindigen', waarna ze werd aangehouden.

Op het feest werd lachgas gebruikt. De aanwezigen hebben een formele waarschuwing gekregen. Hoe laat het feest precies is begonnen is onduidelijk, volgens getuigen zou het sinds zaterdagavond aan de gang zijn geweest.

In Alblasserdam hebben wijkagenten een illegaal feest beëindigd, schrijven de wijkagenten van Papendrecht op Instagram. Het gaat om een 'verboden feestje' in een bedrijfspand op het Nieuwlandparc. Of er mensen zijn aangehouden, is niet bekend.