Huisartsen willen ook voorrang met vaccinatie: 'Des te sneller des te beter!'

Huisartsenvereniging LHV wil dat huisartsen met voorrang worden ingeënt en daar kan Burgers zich alleen maar bij aansluiten. "Ik volg het landelijke nieuws en maak me hier zeker hard voor!" Een vaccinatie kan hem niet snel genoeg komen: "Des te sneller, des te beter."



"Wij horen bij de groep die zo snel mogelijk gevaccineerd moet worden", vindt Burgers. "Als mensen uitvallen, zien wij dat ook. Het vaccineren zou moeten beginnen bij de groep die de meeste patiënten ziet en een rol speelt in de spoedzorg: dat zijn de huisartsen. Ik denk dat wij zelfs meer patiënten op een dag zien dat de spoedeisende zorg."

Troosteloos

Op het nieuws dat de acute zorg vervroegd gevaccineerd wordt, wordt gemengd gereageerd. "Goed werk, maar troosteloos dat huisartsen in deze acute ketenvaccinatie onderuit gehaald worden", reageert een huisarts uit Capelle aan den IJssel. Merkwaardig, wordt het genoemd, want huisartsen vangen coronapatiënten in eerste instantie op.

Ook spelen huisartsen een grote rol bij de opvang van patiënten, die door de afgeschaalde zorg niet in het ziekenhuis terecht kunnen, schrijft de huisarts. "En wat te denken van de zeer kwetsbare en zorgwekkende uitval onder medewerkers van huisartsenpraktijken. Verbijsterend."

LHV is in 'intensief overleg' met het ministerie van Volksgezondheid over eventuele voorrang en verwacht zondag bekend te maken of het is gelukt. Zaterdag werd bekend dat zorgpersoneel in de acute zorg op korte termijn zal worden gevaccineerd.

Afgelopen week werd bekend dat GGD Rotterdam-Rijnmond al eerder gaat beginnen met de vaccinaties.