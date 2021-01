Naast vuurwerkbom bij gemeentepand, nog vier incidenten in Lombardijen met zwaar vuurwerk

Een paar uur nadat een vuurwerkbom bij een gemeentepand in de Dantestraat ontplofte, moet een busje van de gemeente Rotterdam het ontgelden. Het voertuig vatte rond 3:00 uur vlam op de Molièreweg in Rotterdam-Lombardijen, op een paar straten afstand van het getroffen gemeentepand.

Omwonenden zouden een knal hebben gehoord voordat het voertuig vlam vatte. Of er een verband is tussen de vuurwerkbom bij het gemeentepand in de Dantestraat en de brand in het gemeentebusje is niet bekend. Volgens een wijkagent gaat het vermoedelijk om brandstichting.



Zaterdagavond ontplofte een vuurwerkbom bij een gemeentepand in de Dantestraat. Door de ontploffing brak brand uit in het pand. Meerdere bewoners van de bovengelegen appartementen moesten daardoor hun huis verlaten. Ze mochten volgens de brandweer 'vrij snel' terug naar hun woningen.



Volgens de politie is het de laatste dagen niet bij deze twee incidenten gebleven in de wijk. Bij twee scholen aan de Catullusweg is op nieuwjaarsnacht brand ontstaan en zondagnacht is er zwaar vuurwerk ontploft bij een huis aan de Horatiusstraat. Hierdoor ontstond een ravage. Tot slot werd er aan de Ogiersingel vuurwerk door een brievenbus van een huis gegooid.

Verscherpt toezicht

De politie is druk bezig met het opsporen van de eventuele daders. Bij twee incidenten is een groep van drie mannen in donkere kleding gezien. "We roepen getuigen of iedereen met beelden op zich te melden en gaan extra surveilleren. Dit doen we herkenbaar en onherkenbaar en met mobiele camera-units," zegt een woordvoerder.

Bizar en onacceptabel

"Bizar en onacceptabel gedrag van de daders", schrijft politie IJsselmonde op Twitter. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.

In de nacht van maandag op dinsdag ging ook al een auto in vlammen op in Rotterdam-Lombardijen. Dat was ook op de Dantestraat. "Mensen hadden even daarvoor een harde klap gehoord", zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer sloot niet uit dat het vuur is ontstaan door vuurwerk.