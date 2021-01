Tien jaar zonder Mister Feyenoord Coen Moulijn: 'Het gemis is er nog iedere dag'

Maandag is het alweer tien jaar geleden dat Mister Feyenoord Coen Moulijn op 73-jarige leeftijd overleed. Moulijn mag er dan niet meer zijn, maar zijn geest waart tot de dag van vandaag rond in De Kuip. Met een standbeeld aan de Olympiazijde en een herdenking eert Feyenoord het icoon jaarlijks. Maar dit jaar in een kleine kring, door de coronamaatregelen.

Daarnaast waren er plannen het Feyenoord Museum dit jaar in het teken van Coen Moulijn te zetten. Die plannen zijn voorlopig in de ijskast geplaatst, vertelt de weduwe van Coen Moulijn, Adrie Moulijn. "Het museum moest ook sluiten, ze mogen niemand toelaten. Dus ze moeten dat uitstellen, van het voorjaar kan het misschien. Het is hopen dat dat kan."

De herdenking bij het standbeeld van oer-Feyenoorder Coen Moulijn is dit jaar anders dan anders. Waar normaliter de ruimte was voor fans om bij de herdenking aanwezig te zijn, is de ceremonie dit jaar met een klein gezelschap. "Mark Koevermans belde mij op, want normaal mag ik vriendinnen meenemen. Maar dat mag nu natuurlijk niet", legt Moulijn uit. "Dus ik leg met Gerard Meijer samen de bloemen en een paar mensen van het bestuur. Verder mag er niemand bij."

Adrie Moulijn beleeft begin januari het overlijden van haar man nog levendig terug. Haarfijn kan ze de emoties van toen nog voor zich halen. "Het is natuurlijk tien jaar geleden, maar als ik morgenavond voor het raam sta dan komt alles weer naar boven. Dan zie ik alles weer terug, dat is heel gek. Ik weet nog precies hoe het gebeurde en wat daarna gebeurde. Dat weet ik nog zo goed."

Op nieuwjaarsdag 2011 werd Coen Moulijn getroffen door een herseninfarct. Op 4 januari overleed Mister Feyenoord in het Erasmus MC aan de gevolgen van het herseninfarct. De immense belangstelling voor de uitvaart op 8 januari kwam voor Adrie Moulijn als een verrassing.

"Op die dag zelfs leef je gewoon in een roes", herinnert mevrouw Moulijn. "Dan wordt je geleefd. Bij de uitvaart in het stadion zei ik nog: 'Er zullen best wat mensen staan buiten'. Dan kom je buiten en dan ga je die brug (de Erasmusbrug) over, en dan staan daar zo veel mensen. Dat was heel indrukwekkend."

Het gemis

Begin januari blijft voor mevrouw Moulijn een moeilijke tijd. De herinnering aan wat er tien jaar geleden gebeurd blijft haar beklijven. "Het is zo vlug gegaan. Ik heb zelfs niet het idee dat het al tien jaar geleden is. Maar ik mis hem heel erg. Natuurlijk heb ik veel mensen om mij heen en ga met leuke mensen om. Ik werk natuurlijk op Varkenoord, daar heb ik hele leuke collega's. Maar het gemist blijft altijd."

"Het blijft altijd heel moeilijk. Ik nodig altijd wel mensen uit. Maar voor mezelf denk ik altijd: 'ik zou eigenlijk wel een paar dagen willen slapen en dan pas begin januari wakker worden."

De verrichtingen van Feyenoord volgt Adrie Moulijn nog op de voet. Maar doet dat op geheel eigen wijze. Ze kijkt namelijk nooit op televisie naar de wedstrijden van Feyenoord. "Ik zet in de keuken de Radio Rijnmond zachtjes aan. Op mijn telefoon heb ik dan een tune als ze een doelpunt maken, als ze 2-0 voorstaan dan pas ga ik naar de keuken en ga ik luisteren."

Bijgeloof wil ze het niet noemen. Het zijn eerder de zenuwen die haar parten spelen. "Het is natuurlijk kinderachtig, maar ik word er zo nerveus van. Daarna kijk ik de wedstrijd pas, of ik kijk naar de nabeschouwing, maar ik volg alles wel."