Feyenoord-spits Lucas Pratto, FC Dordrecht, Excelsior en veel andere sport in Radio Rijnmond Sport

Presentator Dennis Kranenburg in de studio van Radio Rijnmond

We blikken terug op de duels van FC Dordrecht en Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie en praten met verslaggever Sinclair Bischop over Lucas Pratto, de kersverse Argentijnse aanwinst van Feyenoord.

We gaan ook tien jaar terug in de tijd. Maandag is het namelijk alweer tien jaar geleden dat 'Mister Feyenoord' Coen Moulijn overleed.

Ook gingen wij deze week langs bij HC Rotterdam en Feyenoord Basketball. Verder bellen we met Vera Koenen, coach van de volleybaldames van Sliedrecht Sport, over de start van de competitie volgende week.