Marinus Dijkhuizen na Excelsior-NAC Breda: 'We hebben te weinig goals om Omarsson heen'

Excelsior is de tweede seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie niet goed begonnen. De ploeg van Marinus Dijkhuizen kreeg veel kansen, maar verloor zondagmiddag met 0-3 van NAC Breda.

"Het is vooral frustrerend, omdat je heel goed speelt, veel kansen creëert en weinig fout doet. Behalve dan bij de tweede goal. De jongens hebben er alles ingestopt en ook veel kwaliteit gebracht. Alleen; we brengen te weinig kwaliteit naar de goal toe. En dan krijgen we er wel drie tegen. Dat typeert wel ons seizoen", zegt trainer Marinus Dijkhuizen.

Excelsior heeft een duidelijke topscorer in Elias Mar Omarsson. (17 goals). Het lijkt erop dat de Rotterdammers te afhankelijk zijn van zijn doelpunten. "Absoluut, dat heb ik al vaker geroepen. Andere jongens hebben gewoon te weinig doelpunten gemaakt.

Reuven Niemeijer krijgt ook weer een grote kans. Die gaan er structureel niet in bij hem. Zwarts speelt een uitstekende wedstrijd, maar heeft er ook pas twee gemaakt. Om Omarsson heen hebben we gewoon te weinig goals. Dat breekt ons op, met name in die fifty-fiftywedstrijden."

