Dames Sliedrecht Sport hervatten volleybalcompetitie volgende week: 'Maar er is nog veel onduidelijk'

Trainer Vera Koenen kijkt uit naar de start van de competitie, als het Talentteam de tegenstander is. "We hebben gisteren voor het eerst een oefenwedstrijd gespeeld. Dan merk je dat het heel fijn en leuk is om weer een wedstrijd te spelen, in plaats van trainen. Maar goed, het blijft dubbel. Omdat er geen publiek is en er veel maatregelen aan hangen. Het is allemaal niet zo makkelijk als voorheen. Er is veel aan de hand in Nederland en in de wereld. Dat maakt het ingewikkeld."

'Scheve competitie'

Er ontstaat in de volleybalcompetitie een rare situatie. Drie ploegen willen niet trainen en spelen, waardoor er een 'scheve' competitie ontstaat. "Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Het gaat over gezondheid en dat is belangrijker dan wat dan ook. Wij hebben met Sliedrecht het protocol zeer zorgvuldig gelezen en hebben er vertrouwen in dat we veel risico's kunnen uitbannen. We worden één à twee keer per week getest en de meiden houden zich er zeer goed aan. We hebben nul besmettingen vanaf maart. Het zijn echte professionals die voor hun sport leven. Risico loop je altijd, als je gaat reizen, maar op het moment dat je een wedstrijd speelt, dan is iedereen getest. Iedereen in de hal is dan negatief. Dat geeft wat rust."

Maar is het het waard om onder deze strenge regels te volleyballen? "Het wordt zeker omslachtig. Maar als ik zie hoe we spelen en hoeveel plezier het oplevert, dan weegt dat wel tegen elkaar op."

Onduidelijkheid

Het is onduidelijk hoe het speelschema er nu uit gaat zien. "Ik denk dat daar komende week duidelijkheid over komt. We hebben normaal tien ploegen, nu zijn er drie die in de lockdown niet willen spelen. De vraag is of na de lockdown de maatregelen versoepeld worden, of niet. En wat doet de bond dan met de competitieopzet? Gaan we dan met zeven ploegen verder? Of stromen die drie later in? Er is nog zoveel onduidelijk. En dat is heel de tijd al het geval."