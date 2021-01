Verscherpt toezicht in Rotterdam-Lombardijen door meerdere incidenten met zwaar vuurwerk

Zowel herkenbaar als onherkenbaar gaat de politie extra surveilleren in de wijk. Ook worden er mobiele camera-units ingezet. Intussen zijn agenten druk bezig met onderzoek. "Bij twee incidenten zijn er drie verdachte mannen in donkere kleding gezien. We roepen getuigen of iedereen met beelden op zich te melden," zegt een woordvoerder.

Zaterdagavond ontplofte er een vuurwerkbom bij een pand van de gemeente aan de Dantestraat en later in de nacht brandde een auto van de gemeente uit. Ook werd er in de wijk vuurwerk door een brievenbus van een huis gegooid, raakte een andere woning zwaar beschadigd door vuurwerk en ontstond er een brandje bij twee scholen.