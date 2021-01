Spotters uit wijde omtrek komen naar Hoek van Holland voor bijzondere pestvogel

Vogelspotters kwamen zelfs vanuit het Utrechtse Maarssen naar Hoek van Holland rijden om het diertje op de gevoelige plaat vast te leggen. In de struiken van de Kapittelduinen is de laatste dagen een pestvogel neergestreken. En dat gebeurt niet veel in ons land.

De pestvogel leeft normaal hoog in Scandinavië en Siberië en laat zich slechts af en toe zien in Nederland. Daar voedt de vogel zich aan bessen die in struiken hangen.

De komst van de vogel naar Hoek van Holland zorgde voor flinke rijen aan vogelspotters. Ook Rijnmond-weerman en fervent spotter Ed Aldus maakte er een foto van. "Dit is een wens van iedere vogelspotter," schrijft hij op Twitter bij zijn foto.

Een gigantische uitdaging om de vogel op beeld te krijgen was het niet. De pestvogel zat rustig in de struiken en leek zich niets aan te trekken van de ruime belangstelling.

Her diertje, met een prachtige rood-grijze kuif en bijzondere gele accenten in de vleugel, heeft deze naam gekregen omdat men in de Middeleeuwen dacht dat 'ie de ziekte pest verspreidde.