You'll never Walk Alone-zanger Gerry Marsden overleden: 'Een hele aimabele man'

Het lied dat door hem wereldberoemd is geworden, schalt regelmatig door De Kuip. You'll Never Walk Alone. Op 78-jarige leeftijd is de Britse zanger Gerry Marsden overleden. "Het was een enorm aimabele man," zegt Lee Towers, die zelf de Feyenoord-versie heeft gemaakt en deze eenmaal samen zong met Marsden.

Marsden maakte onderdeel uit van Gerry and the Pacemakers dat in 1959 werd opgericht. De band pikte het nummer You'll Never Walk Alone op uit de musicalwereld en maakte het wereldberoemd. Het werd het lijflied van de Engelse kampioen Liverpool en over de rest van de wereld wordt het nummer ook in andere stadions gezongen. Waaronder dus bij Feyenoord. Marsden werd geboren in Liverpool.

De 'Rotterdamse versie' werd ingezongen door Lee Towers. Gewapend met zijn gouden microfoon mag hij met dit nummer optreden in De Kuip als daar gelegenheid toe is. Eén keer gebeurde dit samen met Marsden. De Brit kwam naar Rotterdam toen Feyenoord in 2008 100 jaar bestond.

Zonder twijfel

"Dit was heel bijzonder," blikt Lee Towers terug op dit optreden. De 74-jarige zanger kan zich dit nog als de dag van gisteren herinneren. "Hij kwam naar De Kuip om het samen met mij te zingen. Het was alleen nog de vraag: wiens versie zingen we? Ik leerde hem kennen en hij bleek een hele aimabele man te zijn. Zonder twijfel besloot hij dat het mijn versie werd."

Kijk hier naar het optreden van Marsden met Lee Towers in De Kuip. De tekst gaat verder onder de video.

Alle sjaals gaan de lucht in als het nummer You'll Never Walk Alone wordt gedraaid in De Kuip en iedereen zingt uit volle borst mee. Zeker als er iets te vieren valt, of als een overleden supporter wordt geëerd. Zo ook dus in juli 2008.

Volgens Lee Towers vond Marsden het prachtig dat hij een Feyenoord-variant maakte van het nummer. "Er was veel wederzijds respect. Ik ben zelf nog geen vijf jaar jonger dan hij, maar dat is genoeg verschil om Gerry and the Pacemakers te bewonderen sinds ze begonnen."

Het lied You'll Never Walk Alone is echt een kenmerk van Lee Towers geworden. Voor elke gelegenheid heeft hij een eigen versie. "Ik heb er wel zes. Bijvoorbeeld met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, maar ook een feestversie!"