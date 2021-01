Busje maakt harde klapper, lantaarnpaal hangt over Terbregseweg

Een busje heeft zondagavond laat een harde klapper gemaakt op de Terbregseweg in Rotterdam. Het is vol op een lantaarnpaal geknald die midden op een verhoogde wegafscheiding stond.

De bestuurder van het busje raakte gewond en is ter plekke in een ambulance aan zijn verwondingen behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de politie was er geen alcohol in het spel. De bijrijder bleef ongedeerd.

Door de harde klap is de lantaarnpaal scheef over de weg komen te hangen. Daardoor kan het verkeer richting de President Rooseveltweg er niet langs. Een gespecialiseerd bedrijf komt de lantaarnpaal weghalen.