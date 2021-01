Flinke stijging aantal voertuigbranden in Rotterdam

In het jaar 2020 zijn er flink meer voertuigbranden geweest dan het jaar ervoor. In de provincie Zuid-Holland gaat het om een stijging van 13 procent. In Rotterdam hebben 243 voertuigen vlam gevat.

Landelijk gezien werd er bijna 5600 keer alarm geslagen voor 'een brand wegvervoer', een stijging van iets meer dan 6 procent. Dat hoeven niet per se auto's te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook scooters of fietsen zijn. Ook meldingen die in eerste instantie lijken op een autobrand, maar later veroorzaakt blijken door een ontplofte airbag of kokende motor zijn meegenomen in de cijfers.

Branden als gevolg van ongevallen en autobranden op snelwegen worden niet in dat overzicht meegenomen. Om goed te vergelijken is er slechts één P2000-melding per dag per straat meegeteld.

In de provincie Zuid-Holland moesten in 2019 1063 voertuigen het ontgelden, de meeste van alle twaalf provincies. Alleen Noord-Brabant komt in de buurt met 955. In 2020 vlogen er 1201 voertuigen in brand, blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl .

Stijging van 200 procent

Specifiek in Rotterdam nam het aantal voertuigbranden ook toe; van 215 naar 243, een stijging van 13 procent. In Dordrecht nam het aantal voertuigbranden juist af. Werden er in 2019 nog 53 gemeld, is dat in 2020 afgenomen naar 45. Ook in Spijkenisse, Ridderkerk en Vlaardingen waren er minder incidenten van deze aard.



In Brielle is er sprake van een stijging van 200 procent. De plaats ging van drie naar negen voertuigbranden. Ook in Schiedam was er een flinke stijging (van 20, naar 35 voertuigbranden).

Het was zondag in Rotterdam-Lombardijen nog raak. Toen moest een busje van de gemeente Rotterdam het ontgelden. In diezelfde wijk ging aan het begin van de week ook al een auto in vlammen op.